Sono circa 90.000 i monopattini in circolazione senza targa né assicurazione, con molti utenti che continuano a utilizzarli nonostante le regole. Da ieri, l’assicurazione è diventata obbligatoria, con costi tra 200 e 300 euro all’anno. La maggior parte dei proprietari non ha ancora provveduto ad adeguarsi, lasciando il parco circolante ancora molto in regola.

Da ieri assicurazione obbligatoria sul monopattino con costi che variano da 200 a 300 euro l’anno, ma che la stragrande maggioranza dei proprietari non può o non vuole sostenere. Perché senza targhino, niente assicurazione. E a Roma la Motorizzazione fa fatica a soddisfare tutte le richieste, tantissime visto che, secondo studi della Mobilità del Campidoglio, i mezzi privati nella Capitale sono circa 120 mila mentre le targhe registrate dal Mit sono meno un quarto, nemmeno 28 mila. Eppure la targa è tassativa dallo scorso 16 maggio, così come il casco che, stando alle regole Codice della strada, doveva essere in realtà indossato fin da dicembre 2024. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Monopattini, ancora 90mila fuorilegge: sono senza targa e assicurazione

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