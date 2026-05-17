Da oggi molte persone che hanno presentato regolare domanda per il contrassegno dei monopattini rischiano di non poterli utilizzare, anche se hanno rispettato le scadenze previste. L’obbligo di targa, introdotto recentemente, ha generato confusione tra gli utenti, e sono ancora migliaia quelli privi di contrassegno. La situazione ha portato a un aumento di disguidi e disagi tra chi utilizza quotidianamente il mezzo per gli spostamenti urbani.

"Da oggi molti rischiano di non poter usare il monopattino, anche se hanno fatto regolarmente domanda e nei tempi stabiliti. Multarli subito sarebbe una beffa". Giuseppe Guarino, segretario nazionale Unasca e titolare dell’agenzia Il Volante-Delegazione Aci di Rimini, fotografa così il primo giorno dell’ obbligo. Da oggi il contrassegno serve per circolare, sui mezzi privati e su quelli a noleggio (le multe vanno dai 100 a 400 euro). L’assicurazione slitta al 16 luglio. Il problema però è un altro: tanti hanno chiesto la targa e non l’hanno ancora ricevuta. Guarino, quando sono partite le richieste? "Da un mese ricevevamo qualche domanda. La maggior parte delle richieste però, è arrivato dai primi giorni di maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos monopattini. Obbligo di targa: "Migliaia ancora senza contrassegno"

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Monopattini elettrici, obbligo di targa da oggi: come richiederla e quali sono le multe

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