A partire dal 16 luglio 2026 sarà obbligatorio assicurare i monopattini, ma si stima che la maggior parte di questi veicoli non avrà la targa richiesta. Attualmente, circa cinque monopattini su sei non sono dotati della mini-targa necessaria per ottenere l’assicurazione. La mancanza di questa componente tecnica rende difficile rispettare la nuova norma, anche se l’obbligo entrerà in vigore tra due anni.

Il 16 luglio 2026 entra in vigore l’obbligo di assicurazione per i monopattini ma si sa già che praticamente nessuno lo rispetterà. Non per forza per negligenza quanto piuttosto perché per fare l'assicurazione ci vuole la mini-targa. E per fare detta targa ci vuole uno Stato efficiente che abbia i mezzi per stamparla a tutti quelli che ne facciano richiesta. Una filastrocca che ricorda un po' quella che da bambini iniziava con "per fare un albero" ma che dipinge in realtà un panorama complesso. Quello dei monopattini è infatti un vero Far West che appare decisamente difficile da normare, nonostante i tentativi che pure sono stati compiuti negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Monopattini, obbligo di assicurazione ? Cinque su sei non hanno ancora la targa

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Monopattini : Ora targa e assicurazioni sono obbligatorie

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