Slavko Vincic arbitrerà la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. La FIFA ha pubblicato un video in cui Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale, comunica allo sloveno la sua designazione. La scena mostra Vincic in lacrime al momento della comunicazione. La designazione è stata annunciata ufficialmente dalla federazione e ha ricevuto ampia diffusione sui social media.

Slavko Vin?i? arbitrerà la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. La FIFA ha diffuso il video in cui Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale, comunica allo sloveno la designazione: la sua reazione è già diventata una delle immagini simbolo dell'avvicinamento alla finale (X @FIFAcom). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Mondiali, scopre che sarà l'arbitro della finale da Collina: Slavko Vincic in lacrime

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