Durante la finale dei Mondiali, l’aeroporto di Teterboro ha registrato il tutto esaurito, con voli privati e jet privati atterrati e decollati. I biglietti per l’evento sono stati venduti a circa due milioni di dollari e i veicoli di lusso, come van per VIP, sono stati utilizzati per raggiungere lo stadio. La maggior parte dei partecipanti di alto livello si è spostata attraverso mezzi privati, in particolare jet e elicotteri.

Tutto esaurito. No. Non lo stadio della finale mondiale, quella non sarebbe una notizia, si è sempre giocato dentro stadi pieni. Sold out l’ aeroporto di Teterboro, solo sei miglia di distanza dal MetLife Stadium nel New Jersey, appunto quello della finalissima. È uno scalo che non ospita voli di linea, ma soltanto privati o commerciali. Ebbene tutti gli slot disponibili per domenica 19 sono già stati prenotati, così come tutti i 19 hangar dello scalo sono già stati subaffittati. Sarà l’ elicottero, quando non direttamente l’aereo personale o aziendale, il mezzo di trasporto più utilizzato per recarsi allo stadio a vedere l’ultimo atto di questo Mondiale per SuperRicchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, la finale per SuperRicchi: tutti alla stadio in jet ed elicottero, l’aeroporto è sold out. I biglietti da 2 milioni e i Van per vip di Infantino

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