Infantino ironizza sui biglietti da 2 milioni per i Mondiali | A chi li compra porterò Coca e hotdog

Il presidente della FIFA ha commentato scherzosamente i prezzi elevati dei biglietti per i Mondiali 2026, che in alcuni casi arrivano a costare milioni di dollari. Durante un evento pubblico, ha affermato che chi acquista biglietti da due milioni riceverà in omaggio Coca-Cola e hotdog. La questione dei prezzi ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

Gianni Infantino, presidente FIFA, è tornato sulla polemica del prezzo dei biglietti per i Mondiali 2026 che hanno raggiunto anche cifre folli per la finale. "Si gioca in un mercato libero dove la rivendita è legale" ha spiegato, per poi svelenire l'animo dei tifosi più rabbiosi: "Se un biglietto è messo in vendita a 2 milioni non significa che sarà venduto a quella cifra.".🔗 Leggi su Fanpage.it

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