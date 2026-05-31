L’edizione 20252026 della Champions League si è conclusa con la vittoria del Psg. L’Inter ha ricevuto circa 50 milioni di euro di premi, mentre altri club italiani hanno ottenuto somme variabili tra i 40 e i 60 milioni. I ricavi totali distribuiti tra le squadre sono stati più elevati rispetto alla stagione precedente, grazie ai diritti televisivi e ai premi di rendimento.

di Paolo Moramarco Champions League, la vittoria del Psg sancisce la chiusura dell’edizione 20252026: ecco quanto incassano l’Inter e gli altri club. Si è conclusa con la vittoria del PSG ai rigori contro l’ Arsenal l’edizione 20252026 della Champions League, e diverse stime hanno calcolato i premi incassati dalle 36 squadre partecipanti. Secondo Calcio e Finanza, le quattro italiane hanno ottenuto cifre significative, mentre la classifica completa dei club stranieri è stata realizzata sulla base delle analisi di Swiss Ramble, blog curato da un ex investment banker britannico residente in Svizzera. Incassi dei top club. Il PSG, grazie al successo finale, ha superato i 145 milioni di euro, seguito dall’ Arsenal con 142 milioni e dal Bayern Monaco con oltre 127 milioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Champions League, si conclude l’edizione 2025/2026: ecco quanto incassano l’Inter e gli altri club italiani

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