La squadra che si piazza al terzo posto nella Serie A 202526 riceve circa 50 milioni di euro in premi televisivi. La distribuzione dei ricavi varia in base alla posizione finale in classifica, con le prime posizioni che ottengono quote più alte. La differenza tra il primo e il terzo posto si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La cifra totale comprende anche altri bonus legati alle prestazioni e alla partecipazione alle coppe europee.

La classifica finale della Serie A 202526 cambia anche la distribuzione dei ricavi televisivi legati al piazzamento. In base ai criteri della Lega Serie A, una quota dei diritti TV viene assegnata in funzione della posizione finale in campionato: più in alto si chiude, maggiore è il premio economico. Come funziona la distrubuzione dei diritti tv La distribuzione dei diritti TV della Serie A segue i criteri fissati dalla Legge Melandri, successivamente modificata dalla riforma Lotti. Il sistema prevede innanzitutto una divisione del 50% dei ricavi in parti uguali tra tutti i club del campionato. Un ulteriore 28% viene invece assegnato in base... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Serie A, quanto guadagnano le squadre per il posto in classifica? Ecco quanto spetta alla Roma per il terzo posto

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