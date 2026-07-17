mondiali di calcio e integrazione

Durante i Mondiali di calcio, si osserva come lo sport diventi un esempio di multiculturalità e integrazione. Le competizioni mettono in evidenza la presenza di atleti e tifosi provenienti da diversi paesi e culture. Il calcio si conferma come un fenomeno globale che unisce persone di origini diverse, dimostrando come lo sport possa funzionare come strumento di coesione tra le diverse comunità.

I mondiali ci stanno mostrando come il calcio sia, appunto, un fenomeno sportivo, e non solo, globale. Essi ci stanno presentando la vera e propria fenomenologia della multiculturalità e come lo sport sia uno strumento incredibile di integrazione. E pazienza per le parole davvero fuori luogo dell’ex portiere paraguaiano Chilavert prima del match Paraguay – Francia: “Nel 1998 noi abbiamo affrontato la Francia, ora affronteremo una formazione africana”. Mondiali di calcio, alcuni esempi di integrazione. Francia e Spagna sono esempi chiari del calcio come strumento di integrazione. “Se il calcio serve a qualcosa, serve per integrare, per la società. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Mondiali 2026: perché non è solo calcio | VISTO DA VICINO

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