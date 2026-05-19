A La Rustica torna il Mundialido | il torneo di calcio per l' integrazione e multiculturalità
Sabato 23 maggio, nel quartiere La Rustica, prenderà il via la ventottesima edizione del Mundialido, un torneo di calcio dilettantistico organizzato da Club Italia e ASI. L'evento si svolgerà nel municipio V e proseguirà fino al 28 giugno. Si tratta di un torneo che coinvolge diverse squadre e gruppi provenienti da contesti culturali differenti, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione e la multiculturalità attraverso il calcio. La competizione si svolgerà in diverse giornate, coinvolgendo numerosi partecipanti.
Sabato 23 maggio alla Rustica (municipio V) prenderà il via la ventottesima edizione del Mundialido, lo storico torneo di calcio dilettantistico per l’integrazione e multiculturalità organizzato da Club Italia e ASI che terminerà il 28 giugno. Marco Ricci assessore allo sport del municipio V ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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