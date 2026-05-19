A La Rustica torna il Mundialido | il torneo di calcio per l' integrazione e multiculturalità

Sabato 23 maggio, nel quartiere La Rustica, prenderà il via la ventottesima edizione del Mundialido, un torneo di calcio dilettantistico organizzato da Club Italia e ASI. L'evento si svolgerà nel municipio V e proseguirà fino al 28 giugno. Si tratta di un torneo che coinvolge diverse squadre e gruppi provenienti da contesti culturali differenti, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione e la multiculturalità attraverso il calcio. La competizione si svolgerà in diverse giornate, coinvolgendo numerosi partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui