Mondiali 2026 verso la finale Spagna-Argentina | analisi favoriti e dove vederla in TV

La finale dei Mondiali 2026 sarà tra Spagna e Argentina, dopo che la Spagna ha eliminato la Francia con una vittoria netta. La partita si svolgerà tra le due nazionali il prossimo 19 luglio. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, con dettagli sulla programmazione ancora da definire. La Spagna e l'Argentina si sono qualificate dopo aver superato rispettivamente le squadre avversarie nelle semifinali.

È ufficiale: la finale della Coppa del Mondo 2026 sarà Spagna-Argentina. Le Furie Rosse hanno staccato il pass superando nettamente la Francia, mentre l’Albiceleste ha completato una rimonta al cardiopalma contro l’Inghilterra, ribaltando lo svantaggio nel finale con le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, entrambe innescate dalla regia di Leo Messi. Appuntamento fissato per domenica 19 luglio, ore 21 italiane (le 15 locali), al MetLife Stadium di New York, teatro dell’ultimo atto di un torneo che per la prima volta ha visto sfidarsi 48 nazionali. Finale dei mondiali 2026, ecco la posta in palio. Per la Spagna, fresca campione d’Europa... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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