Mondiali 2026 | venezuelano Valenzuela arbitro Francia-Inghilterra

Da sportmediaset.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la finale per il terzo posto dei Mondiali 2026 tra Francia e Inghilterra, sarà arbitro venezuelano Jesús Valenzuela. L’arbitro sarà assistito dai connazionali Jorge Urrego e Tulio Moreno. La partita si giocherà al Miami Stadium. La designazione è stata ufficializzata prima dell’incontro.

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Per la finale per il terzo posto dei Mondiali 2026 tra Francia e Inghilterra al Miami Stadium, il venezuelano Jesús Valenzuela è stato designato come arbitro, coadiuvato dai connazionali Jorge Urrego e Tulio Moreno. Il marocchino Jalal Jayed è stato nominato quarto ufficiale e il connazionale Zakaria Brinsi assistente arbitrale di riserva. L'uruguaiano Leodan González sarà il Var per la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra sabato, supportato dall'americano Armando Villarreal come assistente Var e dallo spagnolo Carlos Del Cerro Grande come Var di supporto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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