Cresce la tensione alla vigilia della semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina. A poche ore dalla sfida in programma negli Stati Uniti, alcuni media britannici hanno acceso il dibattito sulla designazione arbitrale, alimentando polemiche attorno alla scelta del direttore di gara. A finire al centro dell’attenzione è Ismail Elfath, arbitro marocchino naturalizzato statunitense, selezionato dalla FIFA per dirigere uno dei match più attesi del torneo. Le critiche della stampa inglese. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Elfath avrebbe una conoscenza diretta di Lionel Messi maturata durante le partite della Major League Soccer (MLS), dove il fuoriclasse argentino veste la maglia dell’Inter Miami. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sport.periodicodaily.com - Mondiali 2026, polemiche prima di Inghilterra-Argentina: i media inglesi contestano la scelta dell’arbitro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali 2026, Argentina-Egitto 3-2: l'Albiceleste rimonta da 0-2 e vola ai quarti

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, Inghilterra-Norvegia: la gioia dei tifosi inglesi a Miami dopo la vittoriaSabato a Miami, i tifosi inglesi hanno festeggiato con entusiasmo dopo che la squadra di calcio ha battuto la Norvegia nei quarti di finale dei...

Mondiali 2026, chi non paga il mantenimento ai figli resta fuori dagli stadi: la scelta dell’Argentina che fa discutereL’Argentina ha deciso che chi non versa il mantenimento ai figli sarà escluso dagli stadi durante i Mondiali 2026.

Temi più discussi: Mondiali, polemiche Inghilterra sui cori dell'Argentina per le Malvine; Gol con deviazione della telecamera e doppio giallo con Var: Inghilterra e Argentina in semifinale tra le polemiche -Le partite nella notte; Il coro dell'Argentina sulle Malvinas che accende le polemiche prima della sfida con l'Inghilterra ai Mondiali; Mondiali in tv: Argentina-Inghilterra la racconta Lele Adani.

Prima pagina QS Quotidiano Sportivo di lunedì 13 luglio 2026 x.com

Un clip virale ha mostrato Messi che si rivolgeva con rabbia a João Pinheiro durante la vittoria dell'Argentina ai quarti di finale contro la Svizzera in una partita già carica di polemiche arbitrali reddit

Mondiali 2026, Inghilterra-Argentina di fuoco ben prima di scendere in campoLa rivalità fra le due nazionali è ben nota e va anche oltre il campo di gioco: il match si preannuncia decisamente intenso. sportal.it

Mondiali 2026, polemiche dell'Inghilterra contro l'Argentina: Cori per le MalvineLeggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali 2026, polemiche dell'Inghilterra contro l'Argentina: 'Cori per le Malvine' ... tg24.sky.it