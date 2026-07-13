Mondiali 2026 il salvadoregno Barton l' arbitro della semifinale Francia-Spagna

Da sportmediaset.mediaset.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'arbitro della semifinale Francia-Spagna ai Mondiali 2026 sarà il salvadoregno Ivan Arcides Barton Cisneros. La partita si terrà martedì 15 luglio a Dallas.

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Sarà il salvadoregno Ivan Arcides Barton Cisneros l'arbitro della prima semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna in programma, martedì 15 luglio, a Dallas. Il 35enne designato dalla Fifa sarà alla sua settima gara diretta in un Mondiale. A Qatar 2022 diresse due partite della fase a gironi oltre all'ottavo di finale Inghilterra-Senegal (3-0). In questa edizione è stato il primo - nel corso della sfida tra Turchia e Paraguay - ad applicare la nuova norma Fifa che prevede il rosso per chi si copre la bocca mentre si rivolge a un avversario in modo aggressivo. Questa nuova regola era stata approvata dall'Ifab all'unanimità proprio per colpire i calciatori che, mascherando il labiale, spesso pronunciano insulti o frasi antisportive. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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