Sarà il salvadoregno Ivan Arcides Barton Cisneros l'arbitro della prima semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna in programma, martedì 15 luglio, a Dallas. Il 35enne designato dalla Fifa sarà alla sua settima gara diretta in un Mondiale. A Qatar 2022 diresse due partite della fase a gironi oltre all'ottavo di finale Inghilterra-Senegal (3-0). In questa edizione è stato il primo - nel corso della sfida tra Turchia e Paraguay - ad applicare la nuova norma Fifa che prevede il rosso per chi si copre la bocca mentre si rivolge a un avversario in modo aggressivo. Questa nuova regola era stata approvata dall'Ifab all'unanimità proprio per colpire i calciatori che, mascherando il labiale, spesso pronunciano insulti o frasi antisportive. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Mondiali 2026, il salvadoregno Barton l'arbitro della semifinale Francia-Spagna

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BARTON HISTÓRICO en el Mundial 2026 | ARRIBA EL SALVADOR

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Francia-Spagna è la prima semifinale dei MondialiLa Spagna ha superato il Belgio 2-1 nel quarto di finale dei Mondiali maschili di calcio.

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Francia-Spagna sarà arbitrata dal salvadoregno Barton: suo il primo rosso per bocca copertaSarà il salvadoregno Ivan Barton a dirigere la semifinale del Mondiale 2026 tra Francia e Spagna, in programma martedì sera all'AT&T Stadium di Arlington, nei pressi di Dallas. tuttomercatoweb.com

Qual è il problema con tutti che improvvisamente fanno il tifo contro l'Argentina ai Mondiali? reddit