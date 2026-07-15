L’Argentina ha vinto 2-1 contro l’Inghilterra e si è qualificata per la finale dei Mondiali 2026. Lautaro Martinez ha segnato il gol decisivo. La gara ha visto il vantaggio iniziale dell’Inghilterra con Bianchi, poi raggiunto da Fernandez. La finale si giocherà domenica contro la Spagna.

Home > Calcio > Lautaro Martinez decide per la Seleccion. Bianchi in vantaggio raggiunti da Fernandez L’Argentina batte l’Inghilterra 2-1 e vola in finale dove troverà la Spagna. Nella semifinale dei Mondiali all’Atlanta Stadium rete inglese di Gordon (55'), poi il pareggio di Fernández (85') e il gol finale del vantaggio di Lautaro Mártinez (90+2'). La finale di domenica 19 luglio sarà disputata al MetLife Stadium di East Rutherford dove l’Albiceleste, campione in carica, difenderà il titolo mondiale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Argentina in finale: battuta l’Inghilterra 2-1. Domenica affronterà la Spagna

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Mondiali 2026. La Spagna è in finale: Francia battuta 2-0

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