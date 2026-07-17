Nella finale dei Mondiali 2026, Lionel Messi e un giovane Yamal si affrontano. Messi, ventenne, con i capelli a caschetto e un’espressione di tensione, si trova di fronte a Yamal, di pochi anni più giovane, descritto con un’immagine che evidenzia la sua inesperienza. La scena si svolge in un contesto di grande attesa, con i due protagonisti pronti a sfidarsi sotto gli occhi di milioni di spettatori. La partita si gioca tra emozioni e tensione palpabile.

Questa foto sarebbe iconica già così. Un ventenne Lionel Messi, con i capelli a caschetto un po’ unti, lo sguardo terrorizzato di chi teme di fare un movimento anatomicamente scorretto e le mani rigide di chi non ha la minima idea di come si tenga un essere umano di tre chili immerso in una bacinella di plastica azzurra. La potenza della foto sta tutta lì: L’uomo capace di manipolare la fisica di un pallone come nessun altro nella storia che appare così spaventosamente impacciato davanti a un neonato bagnato. Ma la cosa incredibile della diapositiva sel 2007, frutto di un servizio fotografico per un calendario promozionale sponsorizzato dal... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Liberoquotidiano.it - Mondiali 2026, Messi contro Yamal: è la finale del destino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali 2026, Messi-Yamal sfida finale: la fantasia al potere - 1Mattina News 16/07/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mondiali 2026: Spagna-Argentina è la finale tra l'immortalità di Messi e il destino di Yamal

Leggi anche: Messi contro Yamal: dal bagnetto alla finale dei Mondiali

Temi più discussi: Finale Spagna-Argentina, dalla foto alla storia: Messi e Yamal uno contro l'altro; Mondiali 2026, Messi analizza Inghilterra-Argentina: Abbiamo capito che non ci credevano più; Messi, altra Masterclass contro l'Inghilterra: tutti i numeri di un mito vivente; Argentina in finale ai Mondiali 2026: probabile formazione, risultati e giocatori chiave · Calcio.

Dal bagnetto nello shooting di Unicef con il figlio di una famiglia poco abbiente nel 2007 alla finale dei Mondiali nel 2026 Lionel Messi e Lamine Yamal si ritroveranno, questa volta in campo, per giocare per la prima volta l’uno contro l’altro Che storia. x.com

Mondiali 2026, Argentina bloccata dal maltempo prima della finale: ritardo per Messi e compagni verso il New JerseyFenomeni meteorologici hanno complicato i piani della nazionale argentina diretta nel New Jersey, dove domenica sera, al MetLife Stadium, è in programma l'atto conclusivo ... ilmattino.it

Mondiali 2026, Messi in finale: quali record può battere contro la SpagnaMessi sfida la Spagna nella finale dei Mondiali 2026. Dai gol alle presenze, i primati che può aggiornare domenica ... affaritaliani.it