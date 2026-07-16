Messi contro Yamal | dal bagnetto alla finale dei Mondiali

Notizia in breve

Messi e Yamal si preparano a sfidarsi in finale mondiale. Messi, 39 anni, ha già partecipato a molte finali e ha fornito due assist durante il torneo. Yamal, giovane promettente, rappresenta la nuova generazione. Messi, che ha posato per l’Unicef da giovane, affronta il suo avversario nel match decisivo. La partita vede il confronto tra un veterano e un talento emergente, entrambi pronti a lasciare un segno.