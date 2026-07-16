Messi contro Yamal | dal bagnetto alla finale dei Mondiali
Messi e Yamal si preparano a sfidarsi in finale mondiale. Messi, 39 anni, ha già partecipato a molte finali e ha fornito due assist durante il torneo. Yamal, giovane promettente, rappresenta la nuova generazione. Messi, che ha posato per l’Unicef da giovane, affronta il suo avversario nel match decisivo. La partita vede il confronto tra un veterano e un talento emergente, entrambi pronti a lasciare un segno.
Due assist, la festa in campo, un’altra finale a 39 anni Di fronte troverà il suo erede nel Barcellona a cui ha posato per l’Unicef da giovanissimo. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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The Full-Circle Journey of Messi and Yamal Ahead of Historic Final
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