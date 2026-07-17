La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina includerà un intervallo di lunga durata e uno spettacolo di intrattenimento in stile Super Bowl. L’evento sarà accompagnato da un maxi show che mira a coinvolgere il pubblico americano e aumentare i ricavi della Fifa. Questa scelta si inserisce nella strategia di massimizzare i guadagni e attirare l’attenzione globale, secondo quanto riferito.

“Pecunia non olet” recita un detto latino e probabilmente Gianni Infantino ne è oggi uno dei suoi massimi interpreti, visto come ha trasformato i Mondiali 2026 in uno show per conquistare il pubblico americano e macinare milioni di dollari da far confluire nelle casse della Fifa. In barba al regolamento del gioco del calcio, pubblicato sul sito dell’Ifab, l’edizione 2026 della Coppa del Mondo sarà ricordata come quella dell’ hydration break, ufficialmente introdotto dalla Fifa per tutelare i calciatori dalle alte temperature (ma in Usa più di uno stadio è coperto o dotato di aria condizionata) è diventato in realtà una vera e propria suddivisione delle partite in quattro tempi di gioco, con una pausa di tre minuti in cui trasmettere spot pubblicitari pagati a peso d’oro dagli inserzionisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Lapresse.it - Mondiali 2026, finale Spagna-Argentina: previsto un intervallo lungo e un maxi show in stile Superbowl

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali 2026, Inghilterra-Argentina 1-2: la sintesi della gara

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Perché l’intervallo della finale dei Mondiali di calcio sarà più lungo? La scaletta e la durata esatta in Spagna-Argentina

Mondiale stile... Superbowl: 30' di stop a fine 1° tempo in finale, halftime Show e pause per gli spotDurante la finale del 19 luglio a New York, l'intervallo di 30 minuti si è verificato alla fine del primo tempo.

Temi più discussi: Spagna - Argentina, finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Spagna-Argentina, quando si gioca la finale dei Mondiali: data e ora; Spagna-Argentina finale Mondiale 2026: orario e dove vedere l'ultima partita della Coppa del Mondo in tv; Spagna-Argentina, il festival dei due mondi: prima finale tra campioni d’Europa e Sudamerica.

#Mondiali2026, il percorso verso la #finale: da 48 squadre a #SpagnaArgentina #FIFAWorldCup Leggi l’articolo completo qui x.com

Finale della Coppa del Mondo FIFA 2026: Spagna o Argentina? reddit

Mondiale 2026, l'annuncio di Collina commuove Vin?i?: sarà lui l'arbitro della finale Spagna-ArgentinaL'emozione di Slavko Vin?i? ha conquistato il web nelle ultime ore. Nel video diffuso dalla FIFA, si vede l'arbitro sloveno commuoversi nell'istante in cui il responsabile ... ilmessaggero.it

Mondiali 2026, Slavko Vin?i? scoppia in lacrime: è lui l’arbitro della finale Spagna-ArgentinaSlavko Vin?i? è l'arbitro designato per la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, in programma domenica 19 luglio alle 21.00 (ora italiana) allo ... lapresse.it