Durante la finale del 19 luglio a New York, l'intervallo di 30 minuti si è verificato alla fine del primo tempo. In questa pausa, si sono svolti lo spettacolo di metà partita con performance di Coldplay, Madonna e Shakira, insieme alle pause pubblicitarie. La partita è stata sospesa a causa di questa lunga interruzione, che ha incluso anche il tradizionale show musicale e gli spot pubblicitari.

Quelli che scrissero le regole del calcio oltre centocinquanta anni fa staranno storcendo il naso. La regola 7, per esempio. Prescrive un intervallo rigorosamente di quindici minuti tra i due tempi. Da un po’ è ignorata o calpestata, anche per motivi nobili, sia chiaro, leggi salute dei giocatori. Approfittando dello scenario americano da SuperBowl, con una finale al MetLife Stadium, dove una volta c’era il Giants Stadium, il 19 luglio assisteremo all’Halftime Show: uno spettacolo diretto da Chris Martin, il frontman dei Coldplay, con Madonna, Shakira e la boy-band Bts. Una iniziativa che sosterrà – almeno c’è una cosa positiva – il Fifa Global Citizen Education Fund per raccogliere 100 milioni di dollari e aiutare l’accesso all’istruzione ai bambini tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiale stile... Superbowl: 30' di stop a fine 1° tempo in finale, halftime Show e pause per gli spot

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THEY SAID BTS WAS OVER... THEN JIMIN, JUNGKOOK & J-HOPE SHOCKED THE WORLD!

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