Mondiali 2026 Falkland? Clamoroso | chi vogliono cacciare gi inglesi

Notizia in breve

Le Isole Falkland sono al centro di nuove tensioni dopo che alcuni esponenti hanno chiesto di espellere gli argentini dalla Premier League. La richiesta segue la semifinale mondiale tra Argentina e Inghilterra, evento che ha riacceso le discussioni sulla sovranità delle isole. La questione ha suscitato reazioni sia nel Regno Unito che in Argentina, mantenendo vivo il dibattito pubblico e politico sulla questione territoriale.