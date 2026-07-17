Mondiali 2026 Falkland? Clamoroso | chi vogliono cacciare gi inglesi

Da liberoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le Isole Falkland sono al centro di nuove tensioni dopo che alcuni esponenti hanno chiesto di espellere gli argentini dalla Premier League. La richiesta segue la semifinale mondiale tra Argentina e Inghilterra, evento che ha riacceso le discussioni sulla sovranità delle isole. La questione ha suscitato reazioni sia nel Regno Unito che in Argentina, mantenendo vivo il dibattito pubblico e politico sulla questione territoriale.

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Le Malvinas riaprono lo scontro, in Inghilterra c'è chi chiede di cacciare gli argentini dalla Premier. La causa è la semifinale mondiale tra Argentina e Inghilterra, che continua a far discutere ben oltre il campo. Al centro delle polemiche c'è lo striscione esposto dai giocatori dell'Albiceleste dopo la vittoria, con la rivendicazione della sovranità argentina sulle Isole Falkland, indicate con il nome di Malvinas. Un gesto che ha scatenato una bufera nel Regno Unito e ora potrebbe avere ripercussioni anche sui calciatori che militano in Premier League. Se sul fronte sportivo la Fifa potrebbe aprire un'indagine per la violazione del divieto di esporre messaggi politici durante le competizioni internazionali, in Inghilterra qualcuno spinge per misure ancora più drastiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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