Durante una partita, si sono verificati insulti tra tifosi inglesi e calciatori argentini riguardo a uno striscione sulle Isole Malvine. Lo striscione faceva riferimento alla guerra delle Falkland, un conflitto durato 74 giorni tra Regno Unito e Argentina. Nessun'altra informazione sui dettagli dell'incidente o sulle eventuali conseguenze è stata resa nota.

Nella storia dei popoli di tutto il mondo ci sono eventi storici minori, secondo i canoni globali, che però assumono una cifra identitaria fortissima. Uno di questi è certamente la guerra di 74 giorni per le Isole FalklandMalvinas che vide opporsi Inghilterra e Argentina. Gli appassionati di calcio ricorderanno le parole sul conflitto e il gesto di Diego Armando Maradona durante i Mondiali del 1986. L’incontro tra le due Nazionali nella seconda semifinale dei Mondiali 2026 ha offerto (ancora una volta) l’assist per rivangare questa ferita affatto cicatrizzata. Come testimoniato da uno striscione esibito dai giocatori sudamericani dopo la partita: “Las Malvinas son argentinas”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Inglesi contro i calciatori dell'Argentina per lo striscione sulle Malvine, storia della guerra delle Falkland

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