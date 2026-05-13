Fabrizio Corona ha diffuso una nuova indiscrezione riguardante il Napoli e l’allenatore Antonio Conte, accennando a una presunta volontà dei giocatori di licenziare l’allenatore. Nelle sue dichiarazioni, Corona ha parlato di una chat segreta tra alcuni membri del club in cui si discuterebbe di questa intenzione. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli ufficiali o conferme da parte delle parti coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Fabrizio Corona torna a far discutere e sgancia una nuova indiscrezione che riguarda il Napoli e Antonio Conte. Durante una diretta, l’ex re dei paparazzi ha dichiarato di essere in possesso di una presunta chat di gruppo tra alcuni calciatori azzurri nella quale si parlerebbe apertamente della volontà di mandare via il tecnico. Non solo. Secondo quanto raccontato da Corona, al vice presidente del club sarebbe stato addirittura vietato l’ingresso negli spogliatoi, segnale di un clima interno particolarmente teso. Dichiarazioni forti, che stanno già facendo il giro del web e infiammando il dibattito tra i tifosi. A rendere ancora più esplosiva la vicenda sarebbe poi una presunta clausola inserita nel contratto di Antonio Conte.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, bomba di Corona: “I giocatori vogliono cacciare Conte”. Spunta una chat segreta

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