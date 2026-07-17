Mondiale femminile 2031 negli Stati Uniti? La Fifa conferma la candidatura nordamericana

La FIFA ha confermato che il Mondiale femminile del 2031 si svolgerà negli Stati Uniti. La candidatura nordamericana è risultata l’unica valida dopo la conclusione della procedura di assegnazione.

Il Mondiale femminile del 2031 si giocherà negli Stati Uniti. La FIFA ha sciolto uno dei principali nodi legati all'assegnazione della competizione, confermando la candidatura nordamericana come unica rimasta valida al termine della procedura. Il torneo tornerà così negli USA, già sede delle edizioni del 1999 e del 2003, anche se restano ancora da definire alcuni aspetti relativi all'organizzazione con gli altri Paesi della Concacaf coinvolti nel progetto. Secondo quanto riportato dall'Ansa, la decisione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del calcio femminile a livello mondiale. La candidatura nordamericana e le parole di Giuliani La proposta è guidata dalla federazione statunitense, che aveva manifestato il proprio interesse insieme ad altre federazioni della Concacaf. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

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