L’arbitro somalo Omar Artan è stato rimandato in Somalia dopo aver affrontato problemi di immigrazione negli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata dalla federazione internazionale, che ha sottolineato come la normativa vigente avrebbe dovuto prevedere queste difficoltà. La vicenda ha suscitato reazioni di solidarietà da parte di arbitri di tutto il mondo, che hanno espresso vicinanza al collega coinvolto.

Gli arbitri di tutto il mondo hanno mostrato solidarietà per il fischietto somalo Omar Artan, dopo quanto accaduto negli Stati Uniti. Interrogato per undici ore e tenuto in stato di fermo a Miami, dove avrebbe dovuto arbitrare per i Mondiali, il direttore di gara è stato rispedito a casa perché è omonimo di un leader del gruppo terroristico Al Shabab. L’arbitro somalo Artan non potrà dirigere gare ai Mondiali. Athletic, il portale sportivo del New York Times, scrive di quanto sia complicato il percorso degli arbitri rispetto a quello dei calciatori e fa l’esempio dell’Inghilterra, dove occorrono quasi vent’anni dall’esordio fino all’ingresso nella lista degli arbitri internazionali (“ Si può diventare neurochirurgo in meno tempo “). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’arbitro Omar Artan rispedito in Somalia: “La Fifa doveva prevedere i problemi sull’immigrazione negli Stati Uniti”

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