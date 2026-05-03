Il presidente della FIFA ha annunciato che l’Iran parteciperà ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, nonostante le tensioni tra i due paesi. La decisione è arrivata dopo settimane di discussioni sulla sicurezza dei giocatori iraniani durante la manifestazione. In precedenza, Teheran aveva richiesto di spostare alcune partite in Messico, ma la FIFA ha confermato che tutte le gare si svolgeranno negli Stati Uniti.

? Cosa scoprirai Come gestirà la FIFA la sicurezza dei giocatori iraniani negli USA?. Perché Teheran aveva chiesto di spostare le partite in Messico?. Chi ha causato il respingimento della delegazione iraniana a Vancouver?. Quali avversari affronterà l'Iran nel girone G tra Los Angeles e Seattle?.? In Breve Iran nel girone G affronterà Belgio, Egitto e Nuova Zelanda.. Partite del Team Melli si terranno nelle città di Los Angeles e Seattle.. Teheran aveva chiesto di spostare le sfide in territorio messicano.. Delegazione iraniana respinta alle porte del Canada durante il congresso FIFA.. Durante il 76esimo Congresso Fifa a Vancouver, Gianni Infantino ha confermato ufficialmente la partecipazione dell’Iran alla Coppa del Mondo 2026, stabilendo che il Team Melli giocherà negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali 2026: Infantino conferma l’Iran negli Stati Uniti

Gianni Infantino lo confirma: IRÁN jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos

Notizie correlate

Mondiali 2026, Infantino annuncia: “L’Iran ci sarà e giocherà negli Stati Uniti”“Posso confermare che l’Iran parteciperà ai Mondiali 2026 e che naturalmente giocherà negli Stati Uniti d’America“.

L’Iran disputerà i Mondiali 2026, l’annuncio di Infantino: “Giocherà le partite negli Stati Uniti”Il presidente della FIFA Gianni Infantino nel Congresso della FIFA ha garantito la presenza dell'Iran ai Mondiali 2026, affermando che l'Iran...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Infantino: 'L'Iran parteciperà sicuramente al Mondiale'; Il presidente Fifa: l'Iran parteciperà ai Mondiali e giocherà negli Stati Uniti; Infantino conferma: L'Iran parteciperà ai prossimi Mondiali. La mia responsabilità è unire le persone; Niente ripescaggio per l’Italia: Infantino conferma l’Iran ai Mondiali 2026.

Mondiali 2026, Infantino: L'Iran parteciperà e giocherà negli Stati UnitiIn apertura del Congresso Fifa di Vancouver il presidente Infantino conferma la presenza dell'Iran al Mondiale. La Nazionale iraniana giocherà le sue partite negli Stati Uniti, ha aggiunto. Intanto ... sport.sky.it

Infantino annuncia: L'Iran giocherà i Mondiali in America. La FIFA unisce il mondoL'Iran, dal canto suo, aveva già confermato la partecipazione alla Coppa del Mondo 2026 quest'estate in Stati Uniti, Canada e Messico,. tuttomercatoweb.com

Iran: proposta di pace, ora la scelta agli Stati Uniti - facebook.com facebook

Stati Uniti, la storica compagnia low cost Spirit Airlines dichiara fallimento #fallimento x.com