Mondiale da record | svelati il prize money più ricco di sempre e l' anello per i campioni

Domenica 19 luglio, al MetLife Stadium di East Rutherford, si terrà la finalissima del mondiale tra Spagna e Argentina. È stato annunciato che il montepremi più alto di sempre sarà assegnato, insieme a un anello speciale per i campioni. La partita vedrà le due nazionali contendersi il trofeo più ambito del calcio internazionale. La finale si svolgerà in un impianto che ospita una delle più grandi manifestazioni sportive dell’anno.

Domenica 19 luglio, il MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, farà da cornice alla finalissima tra Spagna e Argentina, pronte a contendersi il trofeo più prestigioso del calcio a livello globale. Da un lato scenderanno in campo i detentori del titolo guidati da Lionel Messi, alla terza finale consecutiva, dall'altro i campioni d'Europa in carica trascinati dal talento cristallino di Lamine Yamal. Sarà l'atto finale di una manifestazione colossale e ampiamente discussa per la sua mole, che ha visto la partecipazione di 48 nazionali e lo svolgimento di ben 104 incontri totali: le stime della Fifa parlano di un evento che riuscirà a raggiungere quota 6 miliardi di contatti, per cui l'auspicio è quello di superare i circa 1,5 miliardi di spettatori che rimasero incollati agli schermi in occasione della finale di Qatar 2022. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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