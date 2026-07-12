Sinner quanto ha guadagnato vincendo Wimbledon? Montepremi record Jannik nella storia per il career prize money

La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon ha portato un premio in denaro di circa 2,5 milioni di euro, segnando il montepremi più alto mai assegnato in un torneo del Grande Slam. Con questa vittoria, Sinner entra nella storia del tennis per aver raggiunto il più alto guadagno in carriera in un singolo torneo. La cifra include il premio di vincitore e altri bonus legati alla performance complessiva. La vittoria rappresenta anche un record di montepremi per un giovane tennista.

Il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon regala a Jannik Sinner non soltanto uno dei titoli più prestigiosi del tennis mondiale, ma anche un premio economico da. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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