corsico un uomo trovato morto in casa si indaga per omicidio

Notizia in breve

A Corsico, un uomo di 40 anni è stato trovato morto all’interno del suo appartamento in via Parini 11. Il corpo, in stato di avanzata decomposizione, è stato rinvenuto con un coltello vicino. I carabinieri sono intervenuti sul posto e stanno conducendo indagini per chiarire le cause del decesso, che potrebbe essere riconducibile a un omicidio. La scena è stata sequestrata e l’autopsia è programmata.