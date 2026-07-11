Corsico un uomo trovato morto in casa Si indaga per omicidio
A Corsico, un uomo di 40 anni è stato trovato morto all’interno del suo appartamento in via Parini 11. Il corpo, in stato di avanzata decomposizione, è stato rinvenuto con un coltello vicino. I carabinieri sono intervenuti sul posto e stanno conducendo indagini per chiarire le cause del decesso, che potrebbe essere riconducibile a un omicidio. La scena è stata sequestrata e l’autopsia è programmata.
I carabinieri fuori dal condominio di via Parini 11, dove il corpo di un 40enne è stato trovato in avanzato stato di decomposizione e con un coltello vicino. A dare l'allarme i vicini a causa del cattivo odore. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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