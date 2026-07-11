Milano trovato uomo morto in casa | si indaga per omicidio Chi era la vittima Alessio Borrello

Un uomo di 41 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Corsico, nella zona sud-ovest di Milano. La polizia ha aperto un’indagine per omicidio, dopo aver riscontrato lesioni sul corpo. La scena del crimine è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per stabilire le cause del decesso. La vittima, identificata come Alessio Borrello, era residente nella stessa zona. Al momento, non ci sono dettagli sulle eventuali circostanze che abbiano portato alla morte.

Un uomo di 41 anni, Alessio Borrello, è stato trovato morto nel suo appartamento di Corsico, nella cintura sud-ovest di Milano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto dai vigili del fuoco intervenuti nel pomeriggio di oggi 11 luglio dopo la segnalazione dei vicini di casa, insospettiti da un forte odore acre proveniente dall’abitazione. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, sul corpo del 41enne sarebbero state trovate ferite da arma da taglio all’addome. Per questo, i carabinieri stanno indagando per omicidio. Chi era Alessio Borrello. Alessio Borrello è un uomo di 41 anni, italiano e con alcuni precedenti di polizia di lieve entità. 🔗 Leggi su Open.online

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Milano, 61enne trovato morto in casa. Indagano i carabinieri

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