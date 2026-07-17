Un uomo tra i 30 e i 35 anni è stato trovato ucciso con coltellate nell'androne di un condominio in via Tignale del Garda, nella zona Morane di Modena. Le forze dell'ordine stanno valutando l'ipotesi di una lite legata allo spaccio di droga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’omicidio.

Omicidio in zona Morane, a sud della città di Modena, dove un uomo italiano di età compresa fra i 30 e i 35 anni è stato trovato ucciso a coltellate nell'androne di un condominio di via Tignale del Garda. L'omicidio si sarebbe consumato poco dopo le 7: l'allarme è stato lanciato dai residenti dopo aver sentito urla al culmine di una lite. Modena, 30enne ucciso a coltellate nell'androne di un condominio in zona Morane, tra le ipotesi lite legata a droga - VIDEO La vittima non sarebbe residente nella palazzina ma in un'abitazione nei dintorni: stando a quanto emerso, l'uomo sarebbe stato ritrovato senza documenti con fendenti al volto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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