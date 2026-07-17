La Squadra mobile di Catania e la Polizia penitenziaria di Palermo hanno arrestato quattro persone, tra cui una poliziotta, in seguito a un’indagine su un furto di arma da guerra e traffico di droga. Durante le operazioni sono stati sequestrati armi e sostanze stupefacenti. Il furto riguarda un mitra che risultava sparito dal carcere di Catania. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.

È di quattro arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Catania e dalla Polizia penitenziaria di Palermo, che ha portato alla luce un caso di furto di arma da guerra e spaccio di stupefacenti. L’indagine, avviata dopo la sottrazione di una pistola mitragliatrice Beretta Pm12s nell’istituto penitenziario di Catania Bicocca nel luglio 2024, ha visto coinvolta anche un’agente della Polizia penitenziaria. Le indagini e la scoperta del furto Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con la denuncia del furto di una pistola mitragliatrice Beretta Pm12s, completa di munizionamento, avvenuto all’interno del carcere di Catania Bicocca nel mese di luglio 2024. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Catania.

© Virgilio.it - Mitra sparito dal carcere a Catania, quattro arresti tra cui una poliziotta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mitra sottratto dal carcere di Bicocca, quattro arresti

Notizie e thread social correlati

Rubò un mitra M12 in carcere a Catania e tentò il depistaggio: arrestata poliziotta della penitenziariaUna poliziotta penitenziaria è stata arrestata a Catania dopo aver rubato un mitra M12 in carcere e aver tentato di depistare le indagini.

Furto di un mitra nel carcere di Bicocca a Catania: quattro arresti per armi, droga e peculatoQuattro persone sono state arrestate in seguito a un’indagine su un furto di mitra all’interno di un carcere a Catania.

Mitra sparito dal carcere, poi il depistaggio e le foto sui social: arrestata poliziotta penitenziariaUn mitra da guerra sparito dal carcere e finito nelle mani della criminalità. È questo lo scenario ricostruito dall'inchiesta della Procura distrettuale di ... pupia.tv

Catania, mitra rubato dal carcere di Bicocca: arrestata anche una poliziotta penitenziariaUn mitra rubato dal carcere Bicocca di Catania. Adesso quattro persone sono state arrestate, tra loro un'agente penitenziaria. meridionews.it