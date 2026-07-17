Misteri e casi irrisolti torna Bo-noir Dal mostro di Firenze all’Uno Bianca

A settembre torna in città la rassegna ‘Bo-noir’ con tre serate (8, 15 e 22) dedicate a casi di cronaca nera italiani irrisolti. L’evento ripercorrerà le tappe giudiziarie e mediatiche di storie come quella del mostro di Firenze e dell’Uno Bianca. Le serate si concentreranno sui dettagli dei procedimenti e sui misteri ancora aperti legati a questi casi.

La rassegna di ‘ Bo-noir ’ torna in città. Succederà a settembre, in tre serate – martedì 8, 15 e 22 –, dove si ripercorreranno le tappe giudiziarie e mediatiche di alcuni dei casi italiani di cronaca nera più conosciuti, e spesso non ancora risolti. Il palcoscenico di quest’anno sarà l’ Oratorio di San Filippo Neri e gli eventi inizieranno alle 21. Fra le novità, l’introduzione di un biglietto per partecipare, al costo di 6 euro. Questa decisione è stata presa per valorizzare "il lavoro di grande qualità culturale che c’è dietro, e implica anche un’assunzione di responsabilità da parte del pubblico" ha commentato l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Alieno o Mostro Il Mistero Irrisolto del Demone di Dover

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