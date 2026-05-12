Uno Bianca i nodi irrisolti | Alberto Savi in semilibertà

A quasi 30 anni dagli eventi, Alberto Savi, uno dei membri della banda della Uno Bianca, ha ottenuto la semilibertà. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario legato al gruppo. La sua posizione e il percorso legale sono stati oggetto di attenzione, mentre rimangono ancora molti aspetti da chiarire sui ruoli e sulle responsabilità di ciascun coinvolto nel caso.

Bologna, 12 maggio 2026 – Alberto Savi, il minore dei fratelli della banda della Uno Bianca, è in semilibertà. Può uscire dal carcere per andare a lavorare e in serata deve rientrare. Il beneficio gli è stato concesso dalla magistratura di sorveglianza per aver raggiunto un grado di revisione critica importante, in seguito a un percorso di riabilitazione. I tre fratelli Savi condannati all’ergastolo. L’ex poliziotto di Cesena, 61 anni, detenuto ai Due Palazzi di Padova e sempre assistito dall’avvocata Annamaria Marin, è stato condannato all’ergastolo con i fratelli maggiori, tutti giudicati responsabili di quella che a oggi è considerata la ‘strage diffusa’ più grande d’Italia: sette anni di terrore e di sangue, dal 1987 al 1994 tra l’Emilia-Romagna e le Marche, in cui si contano 23 morti e 115 feriti in 103 azioni criminali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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