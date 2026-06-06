Un’indagine riguarda un possibile collegamento tra l’armeria di Castel Maggiore e l’episodio legato alla Uno Bianca. Gli investigatori stanno preparando l’interrogatorio di alcuni sospetti chiamati in causa. Si cerca di chiarire se armi trovate in un deposito siano state usate durante le rapine o i delitti attribuiti alla banda. Le verifiche si concentrano anche su eventuali relazioni con i fatti accaduti negli anni passati.

Dentro la storia della Uno Bianca si celano misteri infiniti. E proprio per sciogliere dei nodi da sempre rimasti irrisolti e far diradare quella nebbia che avvolge aspetti mai del tutto chiariti, ora il procuratore capo Paolo Guido e i pm Lucia Russo e Andrea De Feis giovedì prossimo andranno a interrogare i fratelli Roberto e Fabio Savi nel carcere di Bollate. L’ex poliziotto leader della banda e il Lungo hanno raccontato due storie completamente opposte, apparendo di recente in due diverse trasmissioni televisive: per il primo, dietro le azioni della banda che ha insanguinato Emilia-Romagna e Marche dal 1987 al 1994 lasciando dietro di sé 23 morti e 114 feriti, c’erano i Servizi e qualche omicidio sarebbe stato commissionato: esecuzioni vere e proprie, dunque, e non attimi di follia per il piacere di uccidere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, i misteri irrisolti. Verso l’interrogatorio dei Savi: al centro Castel Maggiore e armeria

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Pietro Gugliotta, ex poliziotto legato alla Banda della Uno Bianca, si è tolto la vita a Pordenone dopo anni segnati dalla paura del passato. Una telefonata urgente mai chiarita riapre dubbi e interrogativi sul suo ultimo periodo. #UnoBianca ift.tt/LMASucg x.com

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