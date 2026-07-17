Una giornata di mercato ha portato in centro prodotti freschi come mirtilli e vini Doc e Docg. Sono stati allestiti stand dedicati all’artigianato locale e alle escursioni nella natura. Durante il fine settimana si sono svolti eventi sportivi di ciclismo e trail running. Le iniziative enogastronomiche hanno previsto degustazioni di prodotti stagionali della zona. La partecipazione è stata elevata, con molti visitatori che hanno preso parte alle attività all’aperto e alle degustazioni.

Estate in Valtellina tra natura e sport con appuntamenti ciclistici, trail running, ma anche iniziative enogastronomiche con degustazione di prodotti locali stagionali. Dal 30 luglio al 2 agosto ad esempio a Rasura vi è la sagra del mirtillo: quattro giorni con piatti a base del tipico frutto di stagione e tante attività collaterali. Il piccolo borgo si trasforma con menu’ a base di mirtilli (dolci e salati), mentre saranno presenti anche mercatini di artigianato locale, promosse escursioni guidate nei boschi, e non mancheranno la musica dal vivo e gare podistiche in montagna. Domani invece si terrà a Madesimo l’evento ’Enogastronomica in quota’, un percorso degustativo di 5 tappe dall’Alpe Groppera all’Alpe Motta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mirtilli e vini Doc e Docg. Escursioni e artigianato. L’estate in Valtellina

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