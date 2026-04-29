Fashion in Flair edizione da record Tre giorni con l’artigianato Doc

La 19ª edizione di Fashion in Flair si appresta ad aprire al Real Collegio dal primo al tre maggio 2026. L’evento dura tre giorni e si concentra sull’artigianato, attirando numerosi espositori e visitatori. È considerata l’edizione da record, con un numero crescente di partecipanti rispetto alle precedenti. La manifestazione si svolge in primavera e rappresenta un appuntamento importante nel settore della moda artigianale.

E’ l’edizione dei record, quella numero 19 del 2026 che sta per aprire al Real Collegio. Le date della nuova primavera marcata Fashion in Flair sono quelle del primo, due e tre maggio. Protagonisti saranno oltre 140 espositori – un numero finora insuperato – pronti a portare tutto il meglio dell’artigianato di eccellenza con i colori e le novità della primavera. La manifestazione è stata presentata ieri al Real Collegio con l’assessore Paola Granucci, Marco Pasquini per la Camera di Commercio Nord Ovest, Sabrina Mattei per Cna Lucca, Samanta Cecchi e Nicola D’Olivo per Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Massimo Dini per Confartigianato Lucca, Francesco Franceschini presidente del Real Collegio e naturalmente Ilaria Mari direttrice artistica di Fashion in Flair e Elisa Bianchi, Presidente RealizziAmo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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