L'Ats ha comminato una multa di 12.000 euro al San Raffaele, la sanzione più alta possibile dopo due mesi di verifiche. La multa arriva in seguito a un errore riscontrato durante le ispezioni e rappresenta il limite massimo previsto dalla normativa vigente. L'ospedale sta lavorando per ottenere sanzioni più severe, ma al momento questa è la multa più grande applicata. La questione riguarda un episodio verificatosi in passato, che ha portato all'intervento delle autorità.

La multa di dodicimila euro appioppata dall’Ats al San Raffaele dopo due mesi di verifiche a seguito del pasticcio di Sant’Ambrogio era la massima che si potesse applicare, ha ribadito l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, riferendo alla Commissione Sanità del Pirellone sulle iniziative adottate dopo il caos al debutto degli infermieri e degli Oss della cooperativa Auxilium in tre reparti dell’Iceberg, costato la poltrona all’amministratore che li aveva ingaggiati. Sono le sanzioni previste dalla normativa e "sono inappropriate", ha aggiunto Bertolaso, spiegando che i suoi uffici stanno lavorando "a una revisione della disciplina sanzionatoria" in direzione di "un eventuale inasprimento per le violazioni con ricadute dirette sui cittadini". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Minimulta al San Raffaele: "Stiamo lavorando per sanzioni più severe"

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