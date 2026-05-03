L'Unione Europea sta introducendo sanzioni più severe contro i social media che non contrastano adeguatamente il cyberbullismo tra i minori. Le nuove norme prevedono l'inasprimento delle pene per le piattaforme che diffondono contenuti di odio e la creazione di reati transfrontalieri specifici per punire chi compie atti di bullismo online. Queste misure mirano a rafforzare la lotta contro i comportamenti dannosi su internet, in particolare tra i giovani.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le sanzioni per i social che alimentano l'odio?. Quali nuovi reati transfrontalieri verranno creati per punire i bulli?. Perché gli algoritmi attuali favoriscono la diffusione di contenuti violenti?. Come proteggeranno l'AI Act i minori dai nuovi deepfake intimi?.? In Breve Un adolescente su sei subisce abusi online o violazioni tramite contenuti visivi.. I parlamentari chiedono l'applicazione rigorosa dell'articolo 28 del Digital Services Act.. L'AI Act impone l'etichettatura obbligatoria per i contenuti generati da intelligenza artificiale.. La Commissione deve sviluppare un'applicazione dedicata per facilitare le segnalazioni degli utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UE, sanzioni più severe ai social contro il cyberbullismo dei minori

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