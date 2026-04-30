Elenchi regionali a maggio domanda supplenze 2026 a luglio | nuove regole e sanzioni più severe Il Punto di Chiara Cozzetto

A maggio saranno pubblicati gli elenchi regionali, mentre a luglio si potrà presentare la domanda per le supplenze del 2026. Sono state introdotte nuove regole e sanzioni più severe per chi non rispetta le norme. Durante una diretta condotta da un conduttore, una rappresentante di un sindacato ha spiegato le modifiche apportate dal decreto ministeriale e dalla circolare annuale, collegandole anche alle modifiche già previste dall’ordinanza sulle GPS.

Nel corso della diretta Question Time condotta da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto (Anief) ha ricostruito il quadro delle novità introdotte dal decreto ministeriale sugli elenchi regionali e dalla circolare annuale sulle supplenze, collegandole alle modifiche già previste dall’ordinanza sulle GPS. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Assunzione docenti 2026: calendario delle procedure. Elenchi regionali, conferma sostegno, supplenze. Il Punto di Chiara CozzettoN el corso di una diretta Question Time sul canale YouTube di Orizzonte Scuola, condotta da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto (segretaria nazionale... Supplenze Sostegno, conferma dei docenti precari nel 2026/27: requisiti e tempi nella circolare. Il Punto di Chiara CozzettoNel corso della trasmissione, Chiara Cozzetto ha chiarito che la nuova circolare ministeriale non introduce novità sostanziali, ma fornisce... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Assunzione docenti 2026: calendario delle procedure. Elenchi regionali, conferma sostegno, supplenze. Il Punto di Chiara Cozzetto; Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla Procura di Pavia il 6 maggio: Ha ucciso da solo; Idonei, elenchi regionali: grazie a emendamento Anief ammessi candidati concorso 510/2020; Esiti mobilità 2026/27: la pubblicazione dei movimenti dei docenti ai fini del calcolo del contingente assunzioni. Elenchi regionali a maggio, domanda supplenze 2026 a luglio: nuove regole e sanzioni più severe. Il Punto di Chiara CozzettoNel corso della diretta Question Time condotta da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto (Anief) ha ricostruito il quadro delle novità introdotte dal decreto ministeriale sugli elenchi regionali e dalla circ ... orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo, presentazione delle domande dal 6 al 25 maggio 2026 (date da confermare)Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito, con il decreto n. 68 del 22 aprile 2026, le modalità di costituzione e funzionamento degli elenchi regionali dei docenti per l’anno scolastico 20 ... tecnicadellascuola.it Ieri sera un incontro molto interessante con le fotografe @Chiara Didone’ e @Eleonora De Marin che ci hanno illustrato e spiegato il loro punto di vista sulla fotografia. Grazie anche ai numerosi amici che hanno partecipato a questo incontro. - facebook.com facebook