Il clan Senese, una vecchia mafia che si è rinnovata nel tempo, ha una storia che va dalla guerra contro Cutolo fino al caso Delmastro. La narrazione ricorda figure come Riina e Provenzano, boss radicati nelle loro terre d’origine e con interessi che si estendono su tutto il territorio nazionale. La presenza e le attività di questo gruppo sono state oggetto di diverse operazioni di polizia nel corso degli anni.

C?era una volta Totò Riina. Oppure Bernardo Provenzano. Boss saldi al comando della propria organizzazione e profondamente radicati nelle loro terre d?origine, anche se con interessi in tutta Italia e non solo. E oggi? Dopo l?arresto e la morte di Matteo Messina Denaro, esiste un capomafia che svetta su tutti gli altri? Il mensile MillenniuM, diretto da Peter Gomez, nel numero di luglio ricostruisce la carriera e gli affari di Michele Senese e del suo clan, portato alla ribalta della cronaca dal caso Delmastro e dall’indagine Hydra sul “ consorzio ” delle mafie in Lombardia. Da venerdì 17 luglio il numero si può trovare in librerie selezionate (cerca qui la più comoda per te) e negli store online ( Amazon, Ibs, Feltrinelli, Unilibro, Libreria Universitaria ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - MillenniuM, dalla guerra contro Cutolo al caso Delmastro: la storia del clan Senese, vecchia mafia che si è fatta nuova

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