Mafia colpo al clan Senese a Roma 18 arresti per droga e tentato omicidio

Dalle prime ore della mattina, a Roma, i Carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone appartenenti a un clan mafioso. Le indagini hanno portato all’arresto di individui coinvolti in attività di traffico di droga e tentato omicidio. Le operazioni sono state condotte nel territorio della città e si sono concluse con le misure restrittive. L’indagine ha rivelato l’esistenza di un’organizzazione criminale operante nel settore.

ROMA (ITALPRESS) – Dalle prime ore della mattina, a Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura capitolina, nei confronti di 18 persone (16 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, estorsione e tentato omicidio, alcuni dei quali aggravati dall’aver agito con modalità mafiose.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Roma, spaccio e tentato omicidio: arrestate 18 persone vicine al clan SeneseBlitz all'alba a Roma contro un'organizzazione criminale i cui i vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan... Lotta alla mafia: con Meloni record di arresti, sequestri di beni e colpi durissimi al clan Senese. Tutti i numeriCi sono numeri, date, dettagli delle operazioni ed entità dei sequestri economici condotti dai vari governi contro ‘ndrangheta, la camorra e cosa... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mafia, colpo al clan di Corleone: 3 arresti. Gli investigatori: Cosa Nostra rurale ancora operativa; Colpo al clan mafioso di Corleone, 3 arresti / Video; Mafia: colpo al clan Sanfilippo. Sequestrati beni per oltre un milione di euro; Mafia, colpo al clan Senese a Roma. 18 arresti per droga e tentato omicidio. Mafia, colpo al clan Senese a Roma. 18 arresti per droga e tentato omicidioROMA (ITALPRESS) – Dalle prime ore della mattina, a Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a ... iltempo.it Colpo al clan mafioso di Corleone, 3 arresti / VideoCORLEONE (PALERMO) (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Corleone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone ritenute responsabili, a vario titolo ... quotidianodigela.it Telesveva. . +++ IL TG DI TELESVEVA +++ GUERRA DI MAFIA A BARI: 14 ARRESTI PER GLI OMICIDI DI FILIPPO SCAVO E LELLO CAPRIATI – UOMO UCCISO A TORRE CANNE, L’AUTOPSIA: VITTIMA COLPITA PIÙ DI 200 VOLTE CON UN CACCIAVITE – - facebook.com facebook Borgetto, revocata a Pino Maniaci la concessione della villa confiscata alla mafia Il patron di TeleJato aveva creato una scuola di giornalismo e collocato la sede della Tv nell'immobile fra Partinico e Montelepre sequestrato a Gaetano Lunetto, @TgrRai x.com