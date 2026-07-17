Scoppia incendio sul tetto di un palazzo vicino alla Rinascente a Milano | si indaga sulle cause
Un incendio ha interessato il tetto di un edificio vicino alla Rinascente a Milano. Sul terrazzo di un locale eventi, si è sviluppato un incendio che non ha causato intossicati. Le autorità stanno conducendo indagini per determinare le cause dell’incidente. Nessuna altra persona o struttura è stata coinvolta. La situazione è sotto controllo e le operazioni di spegnimento sono terminate.
Incendio nel terrazzo di un locale eventi a Milano: lo stabile si trova accanto alla Rinascente. Non si segnalano persone intossicate. indagini in corso per comprendere le cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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