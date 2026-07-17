Un incendio si è sviluppato sul tetto di un edificio situato in corso Vittorio Emanuele 31, vicino alla Rinascente e a piazza Duomo a Milano, poco dopo le 8. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco con autobotte e scale. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o cause dell'incendio. I soccorritori stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

L'allarme è partito da uno dei palazzi vicino alla Rinascente di Milano, in pieno centro, proprio accanto a piazza Duomo, dopo le 8. Le fiamme sono divampate sul tetto dello stabile di corso Vittorio Emanuele 31. Dopo la chiamata al centralino, i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto con numerosi mezzi comprese alcune autoscale. Dal palazzo di corso Vittorio Emanuele si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre ma sembra che al momento non siano coinvolte persone: le prime informazioni non parlano né di intossicati né di residenti evacuati.Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per bloccare la viabilità. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, incendio sul tetto di un palazzo vicino alla Rinascente: vigili del fuoco con autobotte e scale

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