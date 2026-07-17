Dopo due anni di lavori, l’ospedale Sacco di Milano ha riaperto 13 padiglioni su 29, con un investimento di 194 milioni di euro. Durante i lavori è stato ritrovato un affresco di Piero Portaluppi. La ristrutturazione è terminata con il completamento del restyling.

Due anni di lavori, 13 padiglioni rinnovati — sui 29 totali —, un investimento di 194 milioni di euro e un affresco di Piero Portaluppi ritrovato. Il Sacco, ospedale sorto nel 1931 alla periferia Nord Ovest, festeggia la conclusione dei cantieri finanziati grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza, al Piano nazionale complementare e alla Regione. Una serie di interventi impegnativi, portati avanti dalle imprese S.A.C. e Cosedil mentre l’attività sanitaria è continuata, in parte spostata in altri edifici non toccati dalla riqualificazione, in parte in altre strutture dell’Asst Fatebenefratelli di cui il Sacco fa parte. Durante i... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, ospedale Sacco: restyling completato dopo due anni di lavori. E a sorpresa spunta un affresco del Portaluppi

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