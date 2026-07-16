Quando al posto del Sacco c’era una balera | da un muro dell’ospedale spuntano gli affreschi di Portaluppi per la sala da ballo
Durante i lavori di ristrutturazione all’interno dell’ospedale Sacco, sono stati scoperti affreschi attribuiti all’architetto Piero Portaluppi, risalenti agli anni ’30. I dipinti, nascosti dietro una parete rimossa, raffigurano una sala da ballo, sostituendo il precedente spazio dedicato al Sacco. La riqualificazione dell’edificio, che ha coinvolto circa 194 milioni di euro tra fondi europei e regionali, prosegue senza ulteriori dettagli sui resti artistici trovati.
Milano, 16 luglio 2026 – Dei grandi affreschi, attribuiti all'architetto Piero Portaluppi e verosimilmente riconducibili agli anni '30, sono stati ritrovati duranti i lavori di rimozione di alcune pareti interne all'Aula Magna dell'ospedale Sacco, riqualificato con 194 milioni di euro tra f ondi Pnrr e Pnc e risorse della Regione Lombardia. I cantieri hanno fatto emergere porzioni di decorazione pittorica murale di cui si era nel tempo persa ogni memoria. "Durante i lavori di consolidamento strutturale abbiamo trovato questo meraviglioso dipinto perché è stato abbattuto un muro adiacente che lo copriva" ha raccontato Tommaso Sottile, Direttore struttura complessa gestione tecnico patrimoniale dell'Asst Fatebenefratelli Sacco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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