Milano, 16 luglio 2026 – Dei grandi affreschi, attribuiti all'architetto Piero Portaluppi e verosimilmente riconducibili agli anni '30, sono stati ritrovati duranti i lavori di rimozione di alcune pareti interne all'Aula Magna dell'ospedale Sacco, riqualificato con 194 milioni di euro tra f ondi Pnrr e Pnc e risorse della Regione Lombardia. I cantieri hanno fatto emergere porzioni di decorazione pittorica murale di cui si era nel tempo persa ogni memoria. "Durante i lavori di consolidamento strutturale abbiamo trovato questo meraviglioso dipinto perché è stato abbattuto un muro adiacente che lo copriva" ha raccontato Tommaso Sottile, Direttore struttura complessa gestione tecnico patrimoniale dell'Asst Fatebenefratelli Sacco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando al posto del Sacco c’era una balera: da un muro dell’ospedale spuntano gli affreschi di Portaluppi per la sala da ballo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Treviglio, dai muri dell’ex chiesa di Santa Maria Rossa spuntano affreschi: scatta la variante al progetto da oltre 200mila euroDurante i lavori di recupero dell’ex chiesa di Santa Maria Rossa a Treviglio sono stati scoperti nuovi affreschi sui muri dell’edificio.

Bloccati i fondi federali per sala da ballo voluta da Trump alla Casa Bianca: “Gli americani non la vogliono”I fondi federali destinati alla sala da ballo richiesta dall'ex presidente alla Casa Bianca sono stati bloccati.

Argomenti più discussi: Lettura animata Furbo, il signor volpe; L’insostenibile immutevolezza dei bar di periferia; Pranzo al sacco al mare? Braccio di ferro gestori- bagnanti, cosa c'è da sapere; PIOVE DI SACCO | L’EX NON LI FA ENTRARE E SFONDANO UNA FINESTRA: ARRESTATI DUE NORDAFRICANI.

Quando al posto del Sacco c’era una balera: da un muro dell’ospedale spuntano gli affreschi di Portaluppi per la sala da balloL’incredibile scoperta durante i lavori di ristrutturazione dell’ex sanatorio di Roserio: un operaio ha fatto un foro ed è emersa un’intercapedine che custodiva l’opera muraria miracolosamente sopravv ... ilgiorno.it

Parliamo dell'Adaptive Cruise Control di vw ed altri, come vi trovate? reddit