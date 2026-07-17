Due minorenni di 17 anni sono stati arrestati dai Carabinieri di Milano Crescenzago con l’accusa di aver tentato di uccidere un 30enne, usando un machete. L’episodio si è verificato in una zona residenziale e l’uomo ha riportato ferite gravi. I giovani sono stati fermati sul posto e si trovano ora in custodia, in attesa di processo. La polizia ha sequestrato l’arma utilizzata durante l’aggressione.

Due minorenni di 17 anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Milano Crescenzago con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e porto abusivo di arma da taglio. I fatti risalgono alla notte del 4 giugno scorso. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due giovani, con il volto coperto e armati di un machete, hanno aggredito con estrema violenza un egiziano di 30 anni. La vittima è stata colpita ripetutamente al volto e al torace, in zone vitali del corpo. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 40 giorni, ma solo dopo diversi interventi chirurgici. La gravità delle ferite ha fatto scattare immediatamente l'indagine dei Carabinieri, che ha permesso di identificare e fermare i due minorenni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Massacrano un 30enne usando un machete

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