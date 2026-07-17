Un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori si è costituito nel carcere di Bollate. L’uomo, arrivato ieri, ha dichiarato di essere pentito, ma di trovarsi in quella situazione. La condanna definitiva è stata firmata prima del suo arrivo. È stato portato nel carcere milanese per l’esecuzione della pena.

Condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per avere ucciso due rapinatori, il gioielliere era a Milano: firmato l'ordine di carcerazione. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, Mario Roggero è arrivato al carcere di Bollate per costituirsi. «Pentito di quanto ho fatto, ma bisogna trovarsi in quelle situazioni»

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C'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ha emesso la Procura di Asti alle 12.45, a firma del procuratore Biagio Mazzeo. Ad A x.com

Mario Roggero (72), il gioielliere che ha ucciso due rapinatori durante una rapina, è stato condannato. Che ne pensate? reddit

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