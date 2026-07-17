Milano l' impressionante incendio a due passi dal Duomo

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle prime ore del mattino si è sviluppato un incendio in corso Vittorio Emanuele, a Milano, interessando il tetto di un edificio. La presenza di una nuvola di fumo nero ha coperto le guglie del Duomo nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti. La causa dell’incendio non è ancora nota.

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Rogo all'alba in corso Vittorio Emanuele, a fuoco il tetto di un palazzo. La nube nera ha avvolto le guglie del Duomo . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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