Milano l' impressionante incendio a due passi dal Duomo

Notizia in breve

Alle prime ore del mattino si è sviluppato un incendio in corso Vittorio Emanuele, a Milano, interessando il tetto di un edificio. La presenza di una nuvola di fumo nero ha coperto le guglie del Duomo nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti. La causa dell’incendio non è ancora nota.