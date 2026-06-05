Una donna ha chiamato il 112 poco prima delle 4 di ieri, segnalando di essere in pericolo. La donna ha parlato solo con monosillabi, ma ha lasciato intendere di essere vittima di una situazione di violenza, mentre si trovava vicino al Duomo. La centrale operativa di via Moscova ha inviato immediatamente le forze dell’ordine sul luogo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica o sull’identità della donna.

Milano, 5 giugno 2026 – La chiamata al 112 arriva qualche minuto prima delle 4 di ieri: l a donna all’altro capo del telefono si esprime soltanto a monosillabi, ma fa chiaramente capire di essere in pericolo all’interlocutore della centrale operativa di via Moscova. Quando i carabinieri del Radiomobile arrivano in via Agnello, trovano la trentunenne italiana insieme al fidanzato, entrambi senza fissa dimora. L’aggressore è poco lontano: il suono delle sirene lo ha spinto ad accelerare la fuga, ma i militari riescono a rintracciarlo e a fermarlo non senza fatica. A valle degli accertamenti investigativi, il venticinquenne egiziano viene arrestato in flagranza per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palpeggiata sotto gli occhi del compagno a due passi dal Duomo

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