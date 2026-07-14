A due passi dal Duomo c’è una piazza medievale che nasconde un segreto acustico | dove provare il curioso ‘telefono senza fili’ a Milano

A pochi passi dal Duomo, una piazza medievale nel centro di Milano rivela un curioso fenomeno acustico. Basta fermarsi sotto un antico porticato e parlare a bassa voce in un punto preciso: il suono sembra attraversare lo spazio seguendo un percorso invisibile. Questo effetto sorprendente permette di ascoltare le parole di chi si trova dall’altra parte come se fossero vicine, creando un “telefono senza fili” naturale tra due punti della piazza.

In centro a Milano, tra il Duomo e Cordusio, esiste una piazza medievale che custodisce un fenomeno sorprendente. Basta fermarsi sotto un antico porticato, scegliere il punto giusto e parlare a bassa voce: il suono sembra attraversare lo spazio seguendo un percorso invisibile. È il curioso “ telefono senza fili ” della città, una piccola curiosità urbana in grado di trasformare una semplice passeggiata in centro in un gioco quasi magico per chi lo scopre. Piazza Mercanti, il cuore politico della Milano medievale: come provare il telefono senza fili grazie al suo segreto acustico. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il gioco acustico si trova in Piazza Mercanti, ciò che resta dell’antico Broletto Nuovo, centro politico e giudiziario della Milano medievale. 🔗 Leggi su Funweek.it

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